Саратов, 23 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В арбитраж Саратовской области поступил банкротный иск к ООО «Завод силикатных материалов». Претензии охранной компании пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Истцом в деле выступает ООО «Частная охранная организация «Атлант». Заявление поступило 21 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 670 080 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, завод был создан в августе 2013 года, основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. С 2020 года единственный владелец предприятия — Артур Ягудин.

Напомним, ранее банкротный иск получил и другой завод стройиндустрии, но работающий в Сибири, — ООО «Черепановский кирпичный завод».