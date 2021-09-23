Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Свердловской области планируют упростить возвращение школьников с карантина, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Mos.ru На карантине

По словам главы региона, можно облегчить процесс выписки детей — чтобы школьники не были обязаны приходить в поликлинику, а врач сам приходил в школу к детям, вернувшимся с карантина.

«Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придет врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки», — написал губернатор.

Такие же правила можно внедрить и в детсадах, уверен Куйвашев. Он поручил профильным министерствам «уведомить» все учреждения о новых правилах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе жаловались на очереди в детских поликлиниках.