Джакарта, , 11:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул о политизации и дискриминации в отношении вакцины против коронавируса во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Политизация и дискриминация вакцин происходят. Мы должны решить эти проблемы с помощью конкретных шагов», — заявил глава государства.

Мировое сообщество в настоящее время ждет ответа от Генеральной Ассамблеи ООН относительно борьбы с пандемией.

По его словам, необходим новый механизм для мобилизации глобальных ресурсов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент откроет XX национальную спортивную неделю в Папуа 2 октября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии откроет спортивную неделю в Папуа