Джакарта, 23 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул о политизации и дискриминации в отношении вакцины против коронавируса во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Политизация и дискриминация вакцин происходят. Мы должны решить эти проблемы с помощью конкретных шагов», — заявил глава государства.

Мировое сообщество в настоящее время ждет ответа от Генеральной Ассамблеи ООН относительно борьбы с пандемией.

По его словам, необходим новый механизм для мобилизации глобальных ресурсов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент откроет XX национальную спортивную неделю в Папуа 2 октября 2021 года.