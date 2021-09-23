Иркутск, 23 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 23 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4850 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 106 810 человек (+380 за сутки). Госпитализированы 1870 (+31 за сутки).

Выздоровели 96 185 пациентов (+411 за сутки). Ещё 432 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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