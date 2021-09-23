Москва, 23 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Ускорение инфляции в до 6,5−6,7% в годовом исчислении не является экстраординарным событием в современной истории России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Инфляция

«В настоящее время Россия вступила в очередной цикл роста потребительских цен», — заявил Манжос.

«Ещё так давно, по итогам 2015 года, инфляция в стране составила 12,9%. Как мы видим, текущее ускорение инфляции в годовом исчислении до 6,5−6,7% вовсе не является историческим пределом», — указал он.

По его словам, почти за три десятилетия в России не было ни одного года, по итогам которого потребительские цены в стране снижались, поэтому стоит ожидать лишь периодического замедления темпов инфляции в стране.

В то же время умеренная плавная инфляция представляется нормальным, и даже позитивным явлением для экономики, отметил экономист.

«Инфляция превращается в проблему в тот момент, когда ее величина превышает некий устоявшийся средний уровень, который может быть не одинаков для разных стран. В настоящее время для России оптимальный официальный уровень инфляции составляет около 4%», — указал Манжос.