Вологда, 23 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Специалисты Волгоградского тракторного завода (входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха») испытали модернизированный лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Снимки с танком размещены на сайте «Военное дело».

Военное дело «Спрут-СДМ1»

Во время испытаний техника «Спрут-СДМ1» была сброшена с вышки. Таким образом, был сымитирован удар при десантировании. Танк успешно прошёл этот этап испытаний, показав свою прочность — ни одна из его систем не пострадала.

«Спрут-СДМ1» также испытан на «плавучесть». Боевая машина может без дополнительной подготовки преодолевать водные преграды, а также плыть по морю при волнении до трёх баллов.

На следующем этапе испытаний танк десантируют с самолета. На данный момент инженеры разрабатывают парашютную систему для модернизированного «Спрута».

Танк вооружён артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 мм. Его максимальная скорость по шоссе составляет 70 км/ч, а в воде — 9 км/ч.

Ранее представителям ВС РФ были отгружены модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и опытные образцы танков Т-14 «Армата».

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