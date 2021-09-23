Веллингтон, , 11:26 — REGNUM Законодательство, которое объявляет планирование террористической атаки уголовным преступлением в Новой Зеландии, на один шаг стало ближе к тому, чтобы вступить в законную силу. Однако несколько партий в парламенте уже выразили обеспокоенность тем, что процесс продвигается слишком быстро и может привести к чрезмерной слежке со стороны государства. Об этом 22 сентября написала британская The Guardian.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Правительство Новой Зеландии ранее ускорило принятие законопроекта о борьбе с терроризмом, после террористической атаки, совершенной «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Окленде в начале этого месяца. На протяжении многих лет правоохранители пытались депортировать Ахамеда Атиля Мохамеда Самсудина, 32-летнего гражданина Шри-Ланки, который был застрелен полицией 3 сентября после нападения в супермаркете в Окленде. В результате нападения пострадали восемь человек.

На следующий день после нападения премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала принять закон до конца сентября. Законопроект прошел во втором чтении в парламенте 21 сентября.