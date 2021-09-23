Уфа, 23 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В нескольких районах Башкирии назначены прокуроры. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Vsemetri.com Форма прокурора

Так, на должность прокурора Давлекановского района назначен советник юстиции Каюмов Тимур Тимербаевич. Он родился в Уфе в 1983 году, в 2005 году стал выпускником Башкирского государственного университета. Работает в прокуратуре с февраля 2007 года. Не раз поощрялся приказами Генерального прокурора РФ и прокурора Башкирии.

Сообщается, что на должность Мелеузовского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Ахунов Альберт Венерович. Он родился в г. Туймазы в 1982 году, в 2006 году стал выпускником Башкирского государственного университета. Работает в прокуратуре с апреля 2008 года. Не раз поощрялся приказами Генерального прокурора России и прокурора Башкирии.

Отмечается, что должность прокурора Кушнаренковского района назначен советник юстиции Галеев Артур Нуруллович. Он родился в Уфе в 1984 году, в 2005 году окончил Башкирский государственный университет. Работает в прокуратуре с июня 2007 года. Не раз поощрялся приказами прокурора Башкирии.

Сообщается, что прокуроры районов назначены приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 сентября 2021 года сроком на пять лет.