Саратов, 23 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Саратовской области утвердили на 2022 год прожиточный минимум. С 2021 год он рассчитывается как 44,2% от медианного дохода жителей РФ за прошлый год с учетом коэффициента дифференциации по каждому региону, сообщает пресс-служба минтруда Саратовской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2022 году составит 10 218 рублей (+374 рубля по сравнению с 2021 годом), для трудоспособного населения — 11 138 рублей (+523 рубля), для детей — 10 578 рублей (+387 рублей) и для пенсионеров — 8892 рубля (+326 рублей).

Региональная величина прожиточного минимума на душу населения применяется для расчета размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В отношении пенсионеров эту величину используют, в том числе, для установления социальной доплаты к пенсии, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области величина прожиточного минимума в 2021 году составляет на душу населения 9844 рубля, для трудоспособного населения — 10 615 рублей, для пенсионеров прожиточный минимум равен 8566 рублей, для детей — 10 191 рубль.

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