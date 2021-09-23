Архангельск, 23 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. На поверхности технологического канала Архангельской ТЭЦ обнаружена пленка нефтепродуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

«Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора организована проверка оперативной информации ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области о наличии радужной пленки на технологическом канале Архангельской ТЭЦ», — говорится в сообщении ведомства.

Отобраны пробы сточных вод с выпусков предприятия. Пока утечек не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в августа в Архангельске на Северной Двине уже устраняли последствия нефтеразлива.