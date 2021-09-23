Канберра, , 11:22 — REGNUM В ходе своей поездки в США премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, похоже, упрочил связи с новой американской администрацией. Однако там же он признал, что президент Франции Эммануэль Макрон не отвечает ни на какие его телефонные звонки после того, как он возмутился неожиданным разрывом контракта на строительство подлодок вследствие заключения оборонительного союза AUKUS. Об этом 23 сентября сообщил новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

Как оказалось, президент США Джо Байден разговаривал с Макроном 22 сентября. В свою очередь Моррисон, признал, что «можно было бы провести более широкие консультации [по AUKUS]», и тут же отметил, что ему не удалось организовать подобный телефонный разговор.

«Вы пытались поговорить с ним в последнее время? Он просто не отвечает на ваши звонки?» — спросили журналисты Моррисона в Вашингтоне.

«Да, мы пытались … Но мы будем терпеливы», — ответил премьер-министр.

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