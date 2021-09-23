Москва, 23 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория», который проходит в Ярославле, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что благодаря «Проектории» школьники старших классов получают наглядное представление о многообразии профессий, и о том, какие требования предъявляются к современным специалистам.

«Чтобы стать успешным в профессии, недостаточно закончить учебное заведение Надо постоянно самосовершенствоваться, приобретать навыки на протяжении всей жизни», — отметил Путин и пожелал участникам форума ярких достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Ярославле начался Всероссийский форум профориентации «Проектория».

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