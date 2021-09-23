Барнаул, 23 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Барнауле, где температура воздуха значительно снизилась, отопление не получили ещё порядка 10% объектов образования. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного 23 сентября пресс-центром городской мэрии.

Pixabay.com Без отопления

По информации главного инженера АО «Барнаульская генерация» Сергея Климова, работы по заполнению систем ведутся согласно графикам, в плановом режиме. Аварийные бригады БТСК устраняют возникающие в ходе запуска тепла повреждения в круглосуточном режиме.

Также известно, что по истечении двух суток теплоноситель подан в 82 из 87 школ (94%), 18 из 20 учреждений дополнительного образования (90%), 148 из 155 детских садов (95%). К теплу также подключены 98 из 144 объектов здравоохранения (68%) и 1313 многоквартирных дома из 3069 (42%).

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Барнауле стартовал 21 сентября. Особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам — детским садам, школам, медицинским учреждениям.

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