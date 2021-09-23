Сидней, Австралия, , 11:25 — REGNUM Экономический ущерб от локдаунов по всему штату Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) и особенно в Сиднее составляет миллиарды долларов, но точную оценку назвать публично нельзя, поскольку это является тайной правительства штата. Об этом 23 сентября сообщил новостной портал News.com.au со ссылкой на заявления высокопоставленного чиновника казначейства Нового Южного Уэльса.

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Главный экономист Нового Южного Уэльса Стивен Уолтерс сказал депутатам в ходе парламентского расследования, что он предоставил расчет расходов правительству, но отметил, что не может публично назвать эту цифру, потому что она является «предметом конфиденциальности кабинета министров».

Однако Уолтерс указал, что цифра может достигать 16 миллиардов австралийских долларов ($11,6 млрд).

«Еженедельные затраты колеблются, и совет, который мы даем правительству относительно фактической цифры, заключается в том, что это является предметом конфиденциальности кабинета министров», — заявил Уолтерс в ходе парламентских слушаний.

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