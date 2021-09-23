Красногорск, 23 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Торговые сети «Магнит» и «Пятёрочка» завысили цены на продукты питания в нескольких городских округах Московской области. Их предупредили о недопустимости завышения цен, говорится в опубликованном 23 сентября сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине сети «Пятёрочка»

Завышение цен на одни и те же продукты питания зафиксировало управление ФАС по Московской области. Товары подорожали там, где две сети занимают доминирующее положение.

Так, цены на пшеничную муку, хлеб, кур и свинину увеличились более чем на 10% по сравнению с магазинами в других округах. Компании «Агроторг» и «Тандер» предупредили, что в течение десяти дней им надлежит прекратить необоснованное завышение розничных цен.

«В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС начала внеплановые проверки в сетях «Лента», «Магнит» и «Пятёрочка» из-за жалоб граждан на высокие цены.

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