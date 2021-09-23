Абакан, 23 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в региональном правительстве.

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Уточняется, что жертвами коронавирусной инфекции стали четыре женщины (68 лет, 83 года, 84 года, 85 лет) и двое мужчин (56 лет, 69 лет).

С начала 2021 года в регионе скончались 704 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 23 сентября 2021 года в Хакасии выявлено 20 418 носителей коронавируса.