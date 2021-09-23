Москва, 23 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил критерии отбора «зелёных» проектов и «инициатив в сфере устойчивого развития», которые смогут претендовать на льготное финансирование, сообщает 23 сентября сайт правительства России.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Документ указывает параметры, по которым на реализацию проектов можно получить льготное финансирование через облигации или займы.

В правительстве отметили, что «зелёные проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития». К переходным проектам таких требований нет, однако они не должны противоречить приоритетам в сфере экологии.

«Зелёный проект может быть запущен в следующих сферах: обращение с отходами, энергетика, строительство, промышленность, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство, сохранение биоразнообразия и окружающей среды», — говорится в сообщении на сайте.

При этом по каждому направлению разработаны конкретные критерии — количественные и качественные.

Переходные или адаптационные проекты могут быть реализованы в инфраструктуре, энергетике, промышленности, транспорте, а также сельском хозяйстве.