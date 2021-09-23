Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 23 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Населению Ла-Пальмы не нужно беспокоиться о качестве воздуха, которым они дышат после извержения вулкана Кумбре-Вьеха, потому что он не вредит их здоровью. Об этом заявил агентству EFE младший лейтенант оперативной группы Военной службы по чрезвычайным ситуациям Хосе Антонио Гамарра.

Ippodhu.com Загрязненный воздух

Все анализы качества воздуха, которые проводит Военная служба по чрезвычайным ситуациям, дают отрицательные результаты, подчеркнул военный.

«Проблема в газе, который выходит сейчас, <…> контакта с атмосферой не было, но, в принципе, анализы дают отрицательный результат», — сказал Гамарра.

По его словам, в этой связи «нет риска для населения».