Милан, Италия, 23 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. «Милан» одержал победу над «Венецией» в матче пятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

robin bos Клуб «Милан»

В составе «Милана» голы забили нападающий Браим Диас и защитник Тео Эрнандес.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 13 очков. «Венеция» идёт на 18-м месте с тремя очками.

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