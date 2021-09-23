Сеул, 23 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые за восемь лет подорожает электричество. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO).

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По их словам, с 1 октября стоимость одного 1 кВт/ч увеличится на 3 воны (~$0,0025).

В связи с этим, расходы среднестатистической семьи из четырёх человек, потребляющих около 350 кВт/ч, вырастут на 1050 вон (~$0,9)

Отметим, что в первом квартале 2021 года власти снизили цену на 3 воны (~$0,0025), во втором и третьем кварталах — заморозили на том же уровне, а в четвертом квартале — вернут на уровень 2020 года.

Известно, что повышение тарифов вызвано резким ростом расходов на уголь, газ и нефть, и в будущем цены на электроэнергию могут подорожать еще больше.