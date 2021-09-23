Подгорица, 23 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Август 2021 года стал рекордным месяцем для банковского сектора Черногории: депозиты достигли 3,989 миллиарда, а общая кредитная задолженность — 3,528 миллиарда евро, пишет портал bankar.me.

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Согласно предварительным статистическим данным центробанка Черногории, по сравнению с последним днем 2020 года средства на счетах черногорских банков увеличились на 616,4 миллиона, а общие суммы задолженности граждан, бизнеса и правительства — на 368,5 миллиона. евро.

В то же время обязательный резерв банков составляет 198,77 млн евро.

Напомним, общая сумма задолженности на конец 2020 года составила 3,159 миллиарда, а размещенные средства достигли почти 3,373 миллиарда евро.

Граждане Черногории и проживающие в ней иностранцы задолжали в общей сложности 1,445 миллиарда евро, компании — включая финансовый сектор, правительство и неправительственные организации — 1,815 миллиарда. Из них граждане Черногории задолжали финансовым учреждениям 1,422 миллиарда евро, а иностранные граждане — 21,86 миллиона евро.