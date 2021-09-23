Нью-Дели, 23 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Индии ликвидирован боевик одной из пропакистанских группировок в союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает телеканал India TV, террорист был убит 23 сентября в результате столкновения с силами безопасности в районе Шопиан.

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Уточняется, что силы безопасности начали антитеррористическую операцию по оцеплению и поиску в районе Зайнапора после получения информации о присутствии там боевиков.

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Боевики открыли огонь по силам безопасности. Ответным огнём один из террористов был ликвидирован. В настоящее время спецоперация продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в индийском северо-восточном штате Ассам в результате атаки террористов погибли не менее пяти человек. Власти возложили ответственность за нападение на боевиков действующей в Ассаме «Национально-освободительной армии Димаса».