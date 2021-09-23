Берлин, , 11:05 — REGNUM Россия обеспокоена осуществляемыми на Западе попытками исказить историю Второй мировой войны и поддерживает предложение довести до вынесения приговора все судебные процессы, ведущиеся в Германии против нацистских преступников, включая персонал концлагерей. Об этом 23 сентября заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

Сергей Нечаев Mid.ru

«На официальном уровне (в ФРГ — ред.) звучат заявления об исторической вине Германии за преступления национал-социализма, которым была дана соответствующая правовая оценка в соответствии с решениями Нюрнбергского трибунала. Отмечаем в целом бережное отношение властей и жителей Германии к советским воинским захоронениям, которых на территории ФРГ насчитывается более 4 тысяч. В то же время с обеспокоенностью фиксируем и категорически отвергаем участившиеся в последнее время попытки исказить объективную информацию о генезисе, ходе и последствиях Второй мировой войны», — сказал он.

Также посол России отметил, что в странах Запада все активнее пытаются продвигать теорию «равной ответственности» нацистской Германии и СССР за развязывание этого глобального конфликта», в то время как попытки поставить агрессора и жертву, оккупанта и освободителя в этой войне в один ряд являются аморальными и неприемлемыми.

При этом Нечаев почеркнул, что любые попытки фальсифицировать историю и тем более — историю Великой Отечественной войны, также являются неприемлемыми.

«Важно довести до стадии вынесения приговора все судебные процессы, которые в ФРГ ведутся в отношении нацистских преступников, включая персонал концентрационных лагерей. Преступники должны понести заслуженное наказание. В этом заключается наша совместная ответственность перед грядущими поколениями», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Бурятии Улан-Удэ 21 сентября открылся музей, посвящённый герою Советского Союза генерал-майору Илье Балдынову.