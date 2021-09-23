Кемерово, 23 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области на сегодняшний день, 23 сентября, медицинскую помощь получают 1333 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Отмечается, что в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находится 9271 человек.

Всего в Кузбассе выявлено 55 730 случаев заражения коронавирусом, 53 141 человек выздоровел, 1256 пациентов скончались.