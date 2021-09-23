Вильнюс, 23 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу над командой Вьетнама в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

T-i.ru Мини-футбол

В составе сборной России забитыми голами отметились Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18, 30), оформивший дубль.

В четвертьфинале российская команда сыграет с победителем встречи между сборными Аргентины и Парагвая. Матч пройдёт 26 сентября.

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве с 12 сентября по 3 октября.