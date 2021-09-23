Белград, , 11:42 — REGNUM Боевики так называемой специальной полиции Косово должны покинуть север Косово и Метохии, а сепаратисты должны отказаться от применения закона «О взаимности» для того, чтобы Белград и Приштина снова сели за стол переговоров в Брюсселе. Об этом заявил 23 сентября в эфире телеканала РТС директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

По словам Петковича, к новому обострению в Косово и Метохии привели односторонние и насильственные шаги Приштины, а «кризис, который вызвал премьер Косово Альбин Курти, может перерасти в что-то более серьезное».

«Белград все время настаивает на диалоге и мирном решении всех открытых вопросов за столом переговоров в Брюсселе, на соблюдении Брюссельского соглашения, свободы передвижения. Во время последнего раунда технического диалога Беслими (глава делегации Приштины — ИА REGNUM) даже слышать не захотел про свободу передвижения», — рассказал Петкович.

Петкович подчеркнул, что официальный Белград не позволит, чтобы кто-то унижал Сербию.

Напомним, что сербы на севере Косово и Метохии уже четвертый день стоят на баррикадах на главных дорогах, которые ведут из центральной Сербии в южный край. На север Косово и Метохии можно пройти только пешком. Такую реакцию сербов вызвало решение Приштины от 20 сентября применить соглашение «О взаимности», которое было подписано в 2016 году. Это соглашение позволяет Приштине заявить о том, что автомобильные номера Сербии не действуют на территории Косово. Теперь сепаратистские власти заставляют сербов устанавливать косовские номера, из-за чего им пришлось бы сначала взять паспорта непризнанного Сербией косовского «государства».