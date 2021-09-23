Грозный, 23 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Чечне будет оказана помощь федерального правительства для переселения жителей оползневых зон на новые территории. На эти цели в ближайшие три года республике планируется выделить свыше 4 млрд рублей. Такая сумма предварительно заложена в проект бюджета РФ на 2022−2024 годы, пишет ТАСС.

Оползень

По данным информационного агентства, в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, сказано, что на 2022 год на решение жилищных вопросов «оползневиков» запланированы бюджетные ассигнования в размере 789,1 млн рублей. В 2023 году предполагается выделить Чечне 889,1 млн рублей, а в 2024 году сумма составит 2 289,1 млн рублей.

Напомним, в Чечне значительные территории находятся в зоне оползней. На них проживают более 23 тыс. жителей. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился за помощью в решении этого вопроса к президенту РФ Владимиру Путину. Президент пообещал оказать помощь в решении этого вопроса. В 2019 году было выделено на переезд «оползневиков» свыше 1,1 млрд рублей.