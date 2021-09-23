Москва, 23 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Кишечные инфекции очень опасны для здоровья человека. Они возникают в результате отравлений при употреблении некачественной пищи, сообщили в Роспотребнадзоре.

Fr.de Инфекция

С несвежими продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, дизентерии, вирусного гепатит А и др. Причины пищевых отравлений и инфекционных болезней — нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение, нарушение сроков годности.

Самыми опасными продуктами питания для возникновения кишечных инфекции являются салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др., а также плохо промытые фрукты и овощи.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России в период введения ограничений из-за коронавируса снизилась в три раза.

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