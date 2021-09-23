Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Население Сирии беднеет, в стране не хватает основных медикаментов, её душат санкции. Об этом сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад сообщил РИА Новости в Нью-Йорке.

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Власти Сирии полагают, что международное сообщество должно больше помогать Сирии. Социально-экономическое положение в стране ухудшается, в том числе из-за американских санкций и односторонних принудительных мер.

«Уровень бедности вырос, ровно как и дефицит медикаментов», — сказал министр.

По его словам, для лечения рака, COVID-19 и других заболеваний не хватает базовых лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сирии также требуют немедленного вывода турецких войск со своих северных территорий.

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