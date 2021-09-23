Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отремонтируют памятник стачке 1902 года, расположенный в Железнодорожном районе. Объекту вернут первозданный вид. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Памятник стачке 1902 года в Ростове-на-Дону

«Облицуем постамент темно-серым гранитом, как это было сделано изначально. Сейчас основание мемориала оштукатурено. Уже определились с перечнем работ. Помимо реставрации поверхностей постамента проведем обследование композиции на предмет надёжности конструкций, устройство подсветки скульптуры и постамента», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону.

Власти намерены также привести в порядок прилегающую к памятнику территорию.

ИА REGNUM сообщало, что на разработку проектно-сметной документации памятника стачке 1902 года выделено 742,4 тыс. рублей. Подрядчик определён. Памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.