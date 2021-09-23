Симферополь, 23 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Депутаты Государственного совета Республики Крым одобрили прекращение полномочий Леонида Бабашова и Алексея Черняка на занимаемых ими должностях в связи с избранием депутатами Государственной думы РФ VIII созыва. Решение принято 23 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Выборы 19 сентября 2021 года

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Депутаты единогласно поддержали проект постановления о прекращении полномочий Леонида Бабашова на посту председателя комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Также прекращены полномочия Бабашова как депутата Госсовета, избранного по Красногвардейскому одномандатному избирательному округу № 5.

Также единогласно депутаты поддержали проект постановления о прекращении полномочий Алексея Черняка в должности председателя Комитета по туризму, курортам и спорту, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе в связи с избранием его депутатом Государственной Думы РФ восьмого созыва. Решением народных избранников прекращены полномочия Алексея Черняка как депутата Госсовета, избранного по Джанкойскому городскому одномандатному избирательному округу № 3.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в России состоялись выборы депутатов Государственной думы. В Крыму по одномандатным округам победу одержали кандидаты от «Единой России» — по Симферопольскому округу больше всех, 49,37%, получил Алексей Черняк, по Керченскому с результатом 63,6% победил Константин Бахарев, по Евпаторийскому — Леонид Бабашов (58,17%).