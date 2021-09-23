Абакан, 23 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 191 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С 1 января 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 20 418 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1857 жителей региона, контактировавших с заболевшими.

Амбулаторно лечатся 2150 человек. В стационарах находятся 656 ковид-пациентов, из них 14 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Хакасии выявили 118 носителей коронавируса.