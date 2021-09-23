Москва, 23 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В рамках аукциона, приём заявок на который завершится 10 ноября 2021 года, планируется реализовать пакет акций АО «Интеко», аффилированного с вдовой экс-мэра Москвы Юрия ЛужковаЕленой Батуриной. Реализуемый пакет акций составляет 100% уставного капитала компании. Одновременно с акциями планируется продать право требования банка «Траст» по кредитным договорам и договорам займа, подписанным с шестью застройщиками. Стартовая цена продажи — 37 401 526 750,89 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные АО «Российский аукционный дом».

New.inteco.ru «Интеко»

Лот включает в себя 50,04 млн обыкновенных акций, на которые есть обременение, — залог в пользу ПАО «Финансовая корпорация Открытие». Залог был оформлен в рамках кредитных договоров в 2018—2019 годы.

«Номинальная стоимость одной акции — 30 рублей», — отмечается в документации.

При этом фиксированная часть цены уступки прав — 7 801 526 750 рублей 89 копеек, а начальная цена продажи акций — 29,6 млрд рублей.

Напомним, компания «Интеко» была основана Еленой Батуриной в 1991 году. Фирма работает на девелоперском рынке почти 30 лет, реализуя проекты в ряде российских регионов. Пакет акций попал к банку «Траст» как актив санируемого «Рост банка».

Что вдова Лужкова не поделила со своим братом и при чём тут ФСБ?