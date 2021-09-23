Москва, 23 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Выпуск электрических автомобилей трех брендов будет налажен в России в ближайшие два-три года, в их числе электрокары Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минпромторга России Александра Морозова.

Kamaz.ru Электромобиль «Кама-1»

По словам Морозова, раньше всех в России будет представлен проект «Моторинвеста».

"За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет «Кама». И все это в ближайшие два-три года», — добавил он.

Также он сообщил, что КамАЗ планирует открыть новое предприятие для выпуска электрокаров «Кама-1» в 2024—2025 году. Морозов добавил, что на данный момент электромобили Zetta проходят процесс сертификации.

Напомним, в декабре прошлого года в России был представлен электромобиль «Кама-1», оснащенный 80-киловаттным электромотором, который позволяет модели разгоняться до 60 км/ч всего за три секунды. Запаса хода электромобиля хватает на 250 км.

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