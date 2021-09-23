Калуга, 23 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Короткометражный игровой фильм «Морская песня», съёмки которого начались в Калуге, стал первым проектом совместного сотрудничества калужских и новороссийских кинематографистов из кинокомпании Crazy Russians film. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на продюсерский центр «Калугафильм».

Фото пресс-службы «Калугафильм» Кастинг к фильму «Морская песня»

"Для нас это радостное событие и невероятно важный шаг. Crazy Russians film — профессиональная, сильная компания, где работают увлечённые, преданные кинематографу люди. Наши цели и задачи полностью совпадают. Кроме того, подобное сотрудничество, на мой взгляд, как нельзя лучше отвечает повестке дня, а именно развитию регионального кинематографа. И вообще тема кинопроизводства в регионах сейчас актуальна как никогда. У таких союзов между региональными кинематографистами огромные перспективы, вместе мы сможем производить ещё больше интересных, необычных, оригинальных проектов. Символично и то, что начинаем мы с «Морской песни», ведь Новороссийск — это город на море», — отметил генеральный продюсер «Калугафильм» Алексей Мячиков.

Продюсерский центр «Калугафильм» начал свою работу в апреле 2020 года со съёмки пилотной серии фантастического сериала «Проект «Купол». Проекты «Калугафильм» участвуют в питчингах, представлениях и кинофестивалях. В ближайших планах «Калугафильм» производство цикла документальных фильмов с художественной реконструкцией «Усадьбы и Судьбы», посвящённых истории Калужской области.