Севилья, Испания, 23 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. «Севилья» одержал победу над «Валенсией» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Miguelazo84 ФК «Севилья»

В составе «Севильи» голы забили полузащитник Алехандро Гомес, защитник Гонсало Монтьель и нападающий Рафаэль Мир. У «Валенсии» отличился форвард Уго Дуро.

На сегодняшний день «Севилья» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 11 очков. «Валенсия» идёт на четвёртом месте с 10 очками.

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