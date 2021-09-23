Якутск, 23 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Причину гибели главы Момского района Якутии Ивана Павлова выяснят во время патологоанатомического исследования. Мужчина погиб во время перегона вездехода из села Сасыр, сообщило ИА «ТайгаПост» 23 сентября.

Смерть

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Известно, что в темноте Иван Павлов споткнулся и сильно ударился животом. За два часа до смерти глава района звонил жене и рассказал ей, что у него болит живот. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти руководителя Момского района.

«Республика потеряла талантливого руководителя, настоящего патриота своей земли и замечательного человека. Иван Петрович всегда работал на совесть, искренне болея за развитие и улучшение качества жизни в якутской Арктике. Это большая утрата для всех нас. Выражаю соболезнование всем родным и близким Ивана Петровича. Скорбим вместе с вами», — написал в своей странице в Instagram глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Павлов находился в рабочей командировке в Улахан-Чистайском национальном наслеге. За его телом администрация района отправила самолёт.