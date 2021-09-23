Москва, 23 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Нефть продолжила уверенно дорожать на торгах 22 сентября, отметив максимумы середины июля над уровнем $76 за баррель. Сегодня, 23 сентября, нефть марки Brent развивает восходящий импульс, передвинув многонедельные вершины до области $76,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Newsonly.gr Нефть

«Черное золото 23 сентября прибавило в весе порядка 2% несмотря на укрепление доллара в ответ на ястребиное заседание Федрезерва, который повысил прогнозы по ставкам и намекнул, что сокращение покупок активов может начаться уже в ноябре.

В целом исход заседания совпал с ожиданиями рынков и не вызвал бегства от рисков. Напротив, большинство акций подрастает, переваривая посыл Центробанка, что позитивно отражается на динамике нефти в том числе, поскольку трейдеры сделали акцент на благоприятных перспективах восстановления американской экономики.

Тем временем официальный отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились седьмую неделю подряд, на этот раз на 3,5 млн баррелей. Результат оказался более скромным в сравнении с оценкой API, однако этого хватило, чтобы добавить оптимизма на рынке.

Отступление доллара после роста 22 сентября добавляет смелости быкам на рынке черного золота. Теперь нефти марки Brent нужно удержать завоеванные позиции и не привлечь фиксацию прибыли на более чем двухмесячных максимумах.

Многое будет зависеть от общего настроя инвесторов, которые пока склоняются к покупкам. Если в ближайшее время подъем продолжится, зона $76,70 может дать отпор быкам, что повлечет откат котировок после агрессивных покупок», — считает эксперт.

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