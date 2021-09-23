Элиста, 23 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные 23 сентября приводит региональный оперштаб. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 488 пациентов с коронавирусом, из них в тяжёлом состоянии находятся 26 человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 094 человека.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 30 047 жителей. Выписаны с выздоровлением 27 593 пациента.