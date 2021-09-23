Барнаул, 23 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5267 человек, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 518 (-2 за сутки), из них 208 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 088 человек, +45 за сутки) и ОРВИ (50 183 человека, +189 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 501 ребёнка (+29 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (75 925 человек, +245 за сутки) новый вирус победили 58 860 человек (+293за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7499 (+1300 за сутки).

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