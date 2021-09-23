Прага, 23 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Чешская Республика потребует серьёзных изменений в плане Европейского Союза по сокращению выбросов углекислого газа, поскольку нынешнее предложение нанесёт ущерб автомобильной промышленности, которая является ключевой для чешской экономики и составляет более четверти промышленности страны. Об этом в ходе онлайн-дебатов с лидерами оппозиции в преддверии выборов заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает агентство Bloomberg.

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Глава чешского парламента считает, что предлагаемый запрет на двигатели внутреннего сгорания к 2035 году — это «нонсенс».

"Я убеждён, что план необходимо существенно изменить», — подчеркнул Бабиш.

По его мнению, он «губит производителей автомобилей».

«Мы против этого предложения. Следующему правительству придётся разобраться с ним, потому что мы не можем диктовать людям, какие автомобили им следует покупать», — добавил чешский премьер-министр.

Издание напоминает, что предложение запретить автомобили с двигателем внутреннего сгорания в следующем десятилетии является частью амбициозного климатического плана Евросоюза по преобразованию экономики.