Нью-Йорк, США, , 10:57 — REGNUM Международное сообщество ожидает, что афганские радикалы после прихода к власти выполнят свои обязательства. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам министерской встречи Группы двадцати (G20), прошедшей в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Международное сообщество едино в своих ожиданиях, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет соблюдать свои обязательства», — написал Блинкен в Twitter.

На министерской встрече G20 председательствовала Италия. В ней участвовал генсек ООН Антониу Гутерреш, Россию представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальное движение захватило власть в Афганистане в середине августа, а в начале сентября сформировало временное правительство страны. Пока это правительство не признало никакое другое государство. Радикалы обязались в числе прочего не позволять террористам пользоваться афганской территорией для действий против других стран, соблюдать права женщин, допустить их к управлению страной.

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