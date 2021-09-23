Пострадавших в ДТП с КамАЗом медиков перевезли на лечение в Уфу
Уфа, 23 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Пятерых человек, которые пострадали в ДТП с КамАЗом, перевели в больницу Уфы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что утром 23 сентября в спасательную службу поступила информация о том, что на первом км автотрассы г. Чишмы — г. Давлеканово рядом с поворотом на сахарный завод произошло столкновение грузовика КамАЗ и автомобиля УАЗ.
Отмечается, что в этом ДТП пострадали девять человек. При этом четверых из них отпустили лечиться на дому, а пять человек доставили в г. Уфу в отделение нейрохирургии городской больницы №21.
Согласно данным ГИБДД по региону, в автомобиле УАЗ находились медицинские работники, которые ехали из села Чишмы в больницу села Шингак-Куль.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с грузовиком погибли два человека.