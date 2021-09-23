Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Масштабная реконструкция моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону завершается. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Мост на улице Малиновского

«Мы чётко следуем установленному графику. И к концу декабря, согласно контракту, объект должен быть полностью сдан. <…> Реконструкция полностью завершится к концу 2021 года», — написал глава администрации Ростова-на-Дону.

По словам Логвиненко, реконструкция путепровода позволит увеличить его пропускную способность. Так, если в 2018 году суточная интенсивность движения составляла 22 тыс. автомобилей, то после завершения работ этот показатель превысит 39 тыс. единиц транспорта.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить на строительство ростовского путепровода 600 млн рублей. Это позволит ускорить работы по реконструкции объекта. Первоначальная стоимость реконструкции моста на улице Малиновского составила 2,6 млрд рублей.