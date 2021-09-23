Прага, 23 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda представила Octavia с салоном из биологически чистых материалов. Снимки автомобиля распространила пресс-служба автопроизводителя.

Skoda Салон Skoda Octavia из экоматериалов

Из биологически чистых материалов сделаны элементы отделки и обшивка салона. Для демонстрации наработок в этой сфере автопроизводитель создал спецмодель Octavia.

Специалисты компании удалили у машины пол и пассажирскую дверь спереди. Это обеспечивает беспрепятственный доступ в салон работникам компании для испытаний новых разработок.

Дверные панели и стойки автомобиля выполнены из ткани, которая была разработана с использованием растения мискантус. Пластиковые элементы в торпедо и дверях созданы из жома сахарной свеклы.

В будущем специалисты компании планируют создать отделку из шелухи риса и кокосового волокна.

Ранее специалисты Skoda провели в Альпах испытания новой Slavia 2022 модельного года. Данное авто предназначено для рынка Индии. В модельном ряду будущая новинка разместится на ступень выше Rapid.

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