Мадрид, 23 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Мальоркой» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 6:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

RonnyK «Реал Мадрид»

В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Марко Асенсио, дубль на счету форварда Карима Бензема, ещё один гол забил полузащитник Иско. У «Мальорки» отличился хавбек Ли Кан Ин.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 16 очков. «Мальорка» идёт на 10-м месте с восемью очками.