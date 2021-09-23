Симферополь, , 10:44 — REGNUM Депутаты Государственного совета Республики Крым согласовали отставку с поста заместителя председателя правительства региона Евгения Кабанова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета, решение было принято 23 сентября заочно — путём опроса депутатов.

Евгений Кабанов Rc.gov.ru

«Соответствующее предложение внесено главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, статьей 82 Конституции Республики Крым, статьёй 16 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым». Данное решение поддержало 73 депутата, «против» и воздержавшихся нет», — сообщили в пресс-службе.

Евгений Кабанов занимает пост заместителя председателя правительства Республики Крым с ноября 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 сентября глава Крыма отправил в отставку с поста министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.

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