Сквер в Санкт-Петербурге назвали в честь чувашского зодчего Петра Егорова
Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге появился сквер в честь выдающегося архитектора, уроженца Чувашии Петра Егорова. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отмечается, что губернатор северной столицы в соответствии с решениями топонимической комиссии подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о присвоении наименований безымянным скверам. В частности, сквер на 6-й Советской улице между Суворовским проспектом и Красноборским переулком назван в честь автора проекта возрождённого храма Рождества Христова, зодчего Петра Егоровича Егорова (1731 — 1789).
Петр Eгоров, являющийся уроженцем Чувашии, также знаменит тем, что принимал участие в строительстве Зимнего дворца, Смольного монастыря, Дворцово-паркового ансамбля Петродворца, дома Штегельмана, Мраморного дворца и других сооружений.
Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил Александра Беглова за данное решение и «оказанную поддержку», отметив, что для республики «это большая гордость».
По его словам, данное событие фактически станет первым мероприятием Года выдающихся земляков в Чувашии, который будет отмечаться в 2022 году.
Ранее власти Чувашии заявляли, что в 2022 будут отмечены не только известные земляки, которые прославили республику «в разные времена», но и те, «кто вносит вклад в развитие республики сегодня».
Справка ИА REGNUM. Петр Егорович Eгоров являлся архитектором, живописцем, графиком. Родился в Курмышском (Ядринском уезде) Нижегородской губернии в 1731 году. Окончил архитектурную школу, там же работал преподавателем и одновременно трудился в канцелярии строений в Санкт-Петербурге. Автор и строитель многих архитектурных сооружений мировой известности. Вершиной его творчества считается ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге, которая является одним из лучших образцов художественной обработки металла. Умер 23 мая 1789 года.