Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге появился сквер в честь выдающегося архитектора, уроженца Чувашии Петра Егорова. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Летний сад в Петербурге

Отмечается, что губернатор северной столицы в соответствии с решениями топонимической комиссии подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о присвоении наименований безымянным скверам. В частности, сквер на 6-й Советской улице между Суворовским проспектом и Красноборским переулком назван в честь автора проекта возрождённого храма Рождества Христова, зодчего Петра Егоровича Егорова (1731 — 1789).

Петр Eгоров, являющийся уроженцем Чувашии, также знаменит тем, что принимал участие в строительстве Зимнего дворца, Смольного монастыря, Дворцово-паркового ансамбля Петродворца, дома Штегельмана, Мраморного дворца и других сооружений.

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил Александра Беглова за данное решение и «оказанную поддержку», отметив, что для республики «это большая гордость».

«Важно передавать поколениям память о тех, кто прославил родную землю и внёс существенный вклад в развитие её истории и культуры», — сказал руководитель республики.

По его словам, данное событие фактически станет первым мероприятием Года выдающихся земляков в Чувашии, который будет отмечаться в 2022 году.

Ранее власти Чувашии заявляли, что в 2022 будут отмечены не только известные земляки, которые прославили республику «в разные времена», но и те, «кто вносит вклад в развитие республики сегодня».