Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения котлована на стройке. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Следователь

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и выявляют виновных лиц. Уже проведён осмотр места инцидента, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели происшествия.

Инцидент произошёл вечером 22 сентября на территории строящегося объекта по улице Шолохова. Обрушилась подпорная стена котлована, под завалами погиб человек.

Как сообщалоИА REGNUM, из-за обрушения котлована пострадал ещё один человек, его госпитализировали.